Mersinli Köylü Kadın: "Pazardan Alıyoruz Sütü Yoğurdu, Köylü Olduğumuz Halde"

Mersinli köylü kadın, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'a artan fiyatlardan yakınarak "Köyde inek yok, süt alacak. Pazardan alıyoruz, sütü yoğurdu, biz köylü olduğumuz halde. Besleyemiyoruz, yem alamıyoruz" dedi.

CHP Mersin Ali Mahir Başarır, PM Üyesi Emre Yılmaz, Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı İzzet Kırılmaz, Mersin Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ali Boltaç, Tarsus Belediye Meclis üyeleri ve Çamlıyayla İlçe Örgütü yöneticileriyle Mersin Çamlıyayla'da vatandaşlarla bir araya gelerek sorunlarını dinledi.

"KÖYLÜ OLDUĞUMUZ HALDE PAZARDAN ALIYORUZ SÜTÜ YOĞURDU"

Bir köylü kadın, yaşadıkları sorunları şöyle anlattı:

"Bir tane ineğim vardı. Bakamaz hale düştüm. Yem alamıyoruz. 450 lira bir torba yem. Ne diyeyim yani? Köyde inek yok, süt alacak. Pazardan alıyoruz, sütü yoğurdu, biz köylü olduğumuz halde. Besleyemiyoruz, yem alamıyoruz. Buğday, ekin ekemiyoruz. Tavukları besleyemiyoruz. 1,5 lira yumurta, 450 lira yemin torbası. Nasıl karşılayacaksın? Bir hafta gidiyor bir torba yem, 30 tane tavuğa."

Başarır, bir yem dükkanına girerek tek tek fiyatları sordu. Yem satıcısı, bir yıl önce 230 lira olan civciv yeminin torbasının 500 liraya, 150 lira olan süt yemininin torbasının 450 liraya, buğdayın kilosunun 3,5 liradan 9 liraya, 3 lira olan kuş yeminin kilosunun da 15 liraya çıktığını söyledi. Satıcı, "Herkes yem fiyatlarından şikayetçi. Kime oy verdin? 'AKP'ye, MHP'ye verdim' diyor, vermeyin kardeşim" dedi.

"TAYYİP BEY SAĞOLSUN"

Başarır, köylünün durumuna ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Bir yıl önce civciv yemi ne kadardı? 230 TL'ydi. Bu sene 500 TL. Süt yemi bir yıl önce ne kadardı? 150 TL'yken şimdi 450 TL. Buğdayın geçen sene kilosu 3.5 TL'ydi ama şimdi 9 TL. Kuş yeminin kilosu 3 TL'ydi bu sene 15 TL yani 5 katı artmış. Tavuk yemi geçen sene 215 TL'yken bu sene 450 TL olmuş durumda. Darının kilosu geçen yıl 3 TL'ydi ama bu sene 9 TL. Küspenin geçen yıl torbası 130 TL'yken bu sene torbası 350 TL olmuş durumda. Yani anlayacağınız bütün fiyatlar ateş pahası olmuş durumda ve dokunan yanıyor. Bakın yemci kardeşimiz ne diyor? 'Tayyip Bey sağ olsun' diyor. Hem bu yemci kardeşimiz zor durumda hem çiftçimiz hem köylümüz hem de esnafımız. Herkes yem fiyatlarından şikayetçi. Ne olacak şimdi? Yemci kardeşimizin de dediği gibi AKP'yi elbirliğiyle devireceğiz."

ANKA / Güncel