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Mersinli genç halterciler şampiyonalara hazırlanıyor

AA - Serkan Avci - Güncel
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Mersinli genç halterciler şampiyonalara hazırlanıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesinin hayata geçirdiği "Kır Çiçekleri Projesi" kapsamında halter sporuna başlayan 9 genç, katılacakları çeşitli organizasyonlarda başarı elde etmek için çalışıyor.

MERSİN (AA) - Mersin Büyükşehir Belediyesinin hayata geçirdiği "Kır Çiçekleri Projesi" kapsamında halter sporuna başlayan 9 genç, katılacakları çeşitli organizasyonlarda başarı elde etmek için çalışıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında eğitim hayatlarına devam eden kız öğrenciler, yetenekleri doğrultusunda ilerledikleri spor branşlarında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Halter branşında ter döken 9 sporcu, başarılı performanslarıyla dikkati çekiyor.

Türkiye şampiyonası hazırlanan gençler, uluslararası organizasyonlara katılıp başarı elde etmeyi hedefliyor.

AA / Serkan Avci - Güncel

Mersin, Halter, Güncel, Haberler

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