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Mersinli balıkçılar deniz kirliliğine dikkati çekti

AA - Güncel
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Mersinli balıkçılar deniz kirliliğine dikkati çekti

Mersinli balıkçılar deniz kirliliğine dikkat çekerek vatandaşları çevreyi temiz tutmaları konusunda uyardı.

Mersinli balıkçılar deniz kirliliğine dikkat çekerek vatandaşları çevreyi temiz tutmaları konusunda uyardı.

Erdemli Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Yalçın Sakın, gazetecilere, son dönemlerde ağlara balık yerine çöp takıldığını söyledi.

Denizin dibinin kirli olduğunu aktaran Sakın, balıkçıların sorun yaşadığını anlattı.

Sakın, vatandaşları çevreyi kirletmemeleri konusunda uyardı.

AA / Güncel

su, Güncel, Haberler

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