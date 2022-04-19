Mersin Yenişehir ilk kez en gelişmiş ilçeler kategorisinde

Mersin Yenişehir Türkiye'nin en gelişmiş 49'uncu ilçesi oldu

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 2022 İlçe Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması(SEGE)'nda Mersin Yenişehir, Türkiye genelinde birinci gelişmişlik kademesinde 49'uncu sırada yer aldı. Yenişehir en son 2017 yılında yapılan araştırmada ikinci gelişmişlik kademesinde 70'inci sırada yer almıştı. Kentin bu gelişiminde çağdaş belediyecilik vizyonuna dikkat çeken Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, "Yenişehir'imiz için emek veren herkese teşekkür ediyoruz, hep birlikte çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz." dedi.

Araştırma kapsamında sosyo-ekonomik gelişmişliği ölçmek için demografi, istihdam ve sosyal güvenlik, eğitim, sağlık, finans, rekabetçilik, yenilikçilik ve yaşam kalitesi olmak üzere 8 başlıkta toplam 56 değişken değerlendirildi. Yapılan analizde Yenişehir, 973 ilçenin tamamına uygulanan İlçelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırmasında Türkiye'de 49'uncu Mersin'de ise 1'inci oldu. 2017 yılında yapılan araştırmada ikinci gelişmişlik kademesinde 70'inci sırada yer alan Yenişehir,SEGE-2022araştırmasında1,948'lik skorla 21 sıra yükselmiş oldu.

Akdeniz Bölgesi'nde 5 ilçe birinci kademeye girdi

İlçe SEGE-2022'de birinci kademe gelişmiş ilçeler 1,632 ve üzerinde endeks puanı ile ilk 67 sırada yer aldı. Birinci kademe gelişmiş ilçelerin coğrafi bölgeler bazında dağılımı incelendiğinde ise Akdeniz Bölgesi'nde Yenişehir ile birlikte toplamda 5 ilçe yer aldı.

Başkan Özyiğit, "Yenişehir'imiz eğitim, kültür, sanat, spor ve sosyal donatı alanları ile sadece Mersin'in değil bölgenin de öncü kentlerinden biridir."

Yenişehir'in ilk kez en gelişmiş ilçeler kategorisinde yer alması ile ilgili konuşan Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, "Halkımızın yaşam kalitesini arttırmak amacıyla Yenişehir Belediyesi olarak çağdaş bir belediyecilik vizyonu ile çalışıyoruz. Rutin belediyecilik hizmetlerimizin yanı sıra kentimizin gelişmesi ve bir cazibe merkezi olarak ön plana çıkması için büyük bir gayret içerisindeyiz. En önemlisi de tüm çalışmalarımızda halkımızı karar süreçlerine dâhil ediyor ve katılımcı belediyeciliği esas alıyoruz. Yenişehir'imiz eğitim, kültür, sanat, spor ve sosyal donatı alanları ile sadece Mersin'in değil bölgenin de öncü kentlerinden biridir. Emek veren herkese teşekkür ediyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de işaret ettiği gibi bilim ışığında çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

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