Mersin Yenişehir'de Öğrenci'ye ücretsiz yemek

Mersin Yenişehir Belediyesi ve Beşiktaş Belediye arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Sosyal ve Kültürel İş Birliği Protokolü İmza Töreni ve Öğrenci'YE uygulaması ile Saha Çözüm Hareketi Lansman Toplantısı, Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. Törene, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın yanı sıra CHP Mersin Milletvekilleri Cengiz Gökçel ve Alpay Antmen, MTSO Meclis Başkanı Hamit İzol, CHP Yenişehir İlçe Başkanı Tayar Tahiroğlu, CHP il ve ilçe kadın kolları başkanları, oda ve STK başkanları, meclis üyeleri,muhtarlar ve çok sayıda gazeteci katıldı.

Yenişehir Belediyesinin hayata geçirdiği projelerin yer aldığı video gösterimi ile başlayan programda Beşiktaş Belediyesinin örnek projeleri de tanıtıldı.

"Kimin ne ihtiyacı varsa onu yapma gayreti içerisindeyiz"

İmza töreni öncesinde konuşan Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Yenişehir ve Beşiktaş'ın gelişmişlik bakımından birbirine benzediğini söyledi.Göreve geldikten sonra, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun direktifleri doğrultusunda çalışmalarını yürüttüklerini anlatan Başkan Özyiğit, "Seçildikten sonra hiç kimseyi bir birinden ayırt etmeden, kimin ne ihtiyacı varsa ve ne gerekiyorsa onu yapma noktasında bir gayret içerisindeyiz.Beşiktaş Belediyesi ile çok benzer işleri zaten hayata geçirdiğimizi görüyoruz. Aklın yolu bir diyelim, yeter ki yapmak, üretmek ve halkınıza dokunmak isteyin. Bu anlayışla ve Genel Başkanımızın da bize vermiş olduğu direktifle bu çalışmaları yürütüyoruz. Biz yerel yönetimleri bir atölye çalışması olarak da değerlendirebiliriz.Yani bizler iktidara geldiğimizde yapacağımız işlerin yerel yönetimlerde örneklerini göstermemiz gerekiyor ki halkımız bize güven duysun, 'Evet bunlar yerel yönetimlerde bunu yapıyorlarsa, ülke yönetiminde de bunu gerçekleştirebilirler' desinler diye çalışmalarımızı yürütüyoruz.Toplumda birçok alanda ıskalanmış, üzerinde durulmayan, 'ne hali varsa görsün' denen ve hatta bir miktar da planlı programlı biçimde dokunulmayan alanları tespit edip, o alanlarda üretim yapmaya çalıştık." dedi.

"Erken çocukluk eğitimini tüm Türkiye'ye yaymamız gerekiyor"

Yenişehir Belediyesinin hayata geçirdiği ve 7 ana başlıktan oluşan Erken Çocukluk Gelişimi Projesi ile ilgili de konuşan Başkan Özyiğit,"Bilim insanları tarafından çocukların zihinsel gelişiminin yüzde 80'i 0-3 yaşta geliştiği kabul ediliyor.Ülkemizde bu alanın kapağı hiç açılmamış. Bu alana Sosyal Güvenlik Bakanlığı bakıyor yani eğitimle alakalı bir bölüm ya da ilgili bir makam bu alanla ilgilenmiyor. CHP Mersin İl Başkanlığı yaptığım dönemde eğitim çalıştayı yapmıştık ve o çalıştayda erken çocukluk eğitiminde olmadığımız ortaya çıkmıştı. Biz bunun atölyesini burada kurarsak bu tüm Türkiye'ye mal olur diye de bir düşüncemiz vardı. Bunun için Marmara Üniversitesi ile birlikte bir çalışma başlattık ve '0-3 Yaş Erken Çocukluk Eğitimi' ve 'Her Aile Bir Okuldur' diyerek bu çalışmaları gerçekleştirdik. Buna bağlı olarak Beceri Temelli Eğitim Merkezi (BETEM)'mizi kurduk. 0-6 Yaş Gelişimsel Değerlendirme çok önemli bir başlık.Çocukların gelişimsel bozukluğu varsa tespit ediyoruz. Ve erken teşhis tedaviyi de mümkün ve kolay kılıyor.Bebek Kütüphanesi ve Atölye Temelli Eğitim Merkezlerimiz bu projenin devam ayaklarından bazıları. Beceri Temelli Eğitim Merkezimizde Marmara Üniversitesinden hocalarımızdan danışmanlık alıyoruz. Ayda bir buraya gelip hem öğretmenlerimizle hem de ailelerle görüşüyorlar ve aileler de sistemin içinde tutuluyor.Tüm Türkiye'ye bu eğitim sistemini yaymamız gerekiyor." diye konuştu.

"Öğrenci'Ye Projesini çok beğendik"

Beşiktaş Belediyesi ile iş birliği protokolü imzalamaktan son derece memnun olduklarını kaydeden Başkan Özyiğit, şöyle konuştu:"Mersin merkezde iki üniversite var, ikisi de Yenişehir'de. Çocuklarımızın barınma ve günlük yaşamını idame ettirme gibi çok önemli sorunları var.Beşiktaş Belediyesinin Öğrenci'Ye Projesini görünce çok beğendik ve Yenişehir'de de bu projeyi hayata geçireceğiz. Beşiktaş Belediyemize bu tür çalışmaları bizimle paylaştığı için çok teşekkür ediyoruz. Bizim işimiz zaten paylaşmak ve yaptığımız işleri birbirimizden alarak gelişimimizi arttırmak."

Başkan Akpolat "Saha Çözüm Hareketini konsept haline getirdik"

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da katılımcı yönetim anlayışı ile çalışmalarını yürüttüklerini belirterek,"Bizler Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatlarıyla, göreve geldiğimiz andan itibaren bulunduğumuz kentleri katılımcı bir anlayışla yöneteceğimize dair sözler verdik. Bu katılımcı anlayışın gereğini yerine getirmek amacıyla önce sahada yapılan toplantılar, nihayetinde pandeminin de devreye girmesiyle beraber insanlar evlerine çekildi. Hızlıca bu sorunları nasıl çözebiliriz, darda kalmış, zorda kalmış vatandaşlarımıza nasıl ulaşabiliriz diye projeler hayata geçirmeye başladık. Hızlıca 120 kişilik bir ekip oluşturduk ve Beşiktaş'ta 65 iş günü içerisinde 93 bin 540 hane, 11 bin 700 işyerini ziyaret ettik. Beşiktaş'ta bulunan bütün kamu kurum ve kuruluşlarını, taksi duraklarını, kuaförleri, sivil toplum kuruluşlarını, 9 üniversitemizi ziyaret ettik. Ve onların taleplerini, önerilerini, eleştirilerini dinledik ve ortaya çıkan tabloyu,verileri analiz ettik.Hepimiz göreve geldiğimizde belli başlı veriler belediyenin envanterinde vardır ama biz gördük ki Beşiktaş Belediyesinin envanterinde 118 tane ihtiyaç sahibi aile var, hızlıca Saha Çözüm ekiplerimizin yaptığı çalışmalar neticesinde bu sayının 1228 olduğunu tespit ettik. Saha Çözüm Hareketini konsept haline getirdik ve elde etmek istediğimiz bütün verileri bu çalışma neticesinde oluştu. Şimdi mahalle mahalle, sokak sokak sorunları biliyor ve gelen bütün sorunlara 48 saat içerisinde cevap veriyoruz." dedi.

"Öğrenci'YE uygulamasından 5 bin öğrenci yararlanıyor"

Saha Çözüm Hareketi Projesini, Cumhuriyet Halk Partili bütün belediyelerde uygulamayı hedeflediklerini aktaran Başkan Akpolat,"Bunu Kartal Belediyemiz, Beylikdüzü Belediyemiz, Bodrum Belediyemiz uyguladı. Şimdi Yenişehir Belediyemiz ile protokolümüzü yapıyoruz. Şu anda sırada bekleyen 17 belediye başkanımız var, zamanı geldikçe bu belediyelerle de Saha Çözüm Hareketi'ni Türkiye projesi haline getirip Cumhuriyet Halk Partili bütün belediyelerde uygulanabilir hale getirmek niyetindeyiz.İkinci markamız Öğrenci'Ye uygulaması.Pandemi dönemi başlamadan hemen önce hepinizin bildiği üzere yemek ücretlerine yapılan zamlardan dolayı kötü haberler duymaya başladık ve bu sorunu nasıl çözebiliriz diye bir çalıştay yaptık.Bunun neticesinde anlaşmalı restoranlar, her restoran kendi bünyesinde 15 ve 20 öğrenci kontenjanı ayıracağını bize ifade ettiler. Biz hemen bir aplikasyon hazırladık, öğrencilerimiz öğrenci numaralarıyla o aplikasyona girip kendisine en yakın konumdaki anlaşmalı restoranda gidip ücretsiz olarak yeme içme ihtiyaçlarını oradan karşılayabiliyorlar. Ayrıca bir kentin merkezine yemekhane kurduk. Orada da günün istedikleri saatinde gidip ücretsiz olarak yeme içme ihtiyaçlarını karşılayabiliyorlar. Öğrenci'YE araçlarımızı oluşturduk,9 tane üniversitemiz var, bu üniversitelerimizin önlerinde araçlarımız bulunuyor, öğrencilerimiz eğer restoranlardan o hizmetleri alamadılarsa orda çorba hizmetini veriyoruz. Günün hangi saatinde gelirlerse gelsinler üniversitelerin önünde Öğrenci'YE araçlarımız var. Yine ücretsiz internet hizmetini de bu araçlardan veriyoruz. Şu anda bizden hizmet alan öğrencimiz 5 bini buldu.Dolayısıyla bunun marka değeri oluştukça,proje yaygınlaştıkça, diğer belediyelerimiz de gündeme getirdikçe marka değeri oluşuyor. Marka değeri oluştukça da diğer restoranlar, diğer işletmeler de bu markanın içerisine dâhil olmak istiyorlar. Bunu da bir Türkiye projesi olarak hayata geçirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Yenişehir'in eğitim modelini dilimiz döndüğünce anlatacağız ve bunun bir Türkiye modeli haline gelmesini sağlamaya çalışacağız"

Yenişehir Belediyesinin Erken Çocukluk Gelişimi Projesi'nin bir devlet politikası haline getirilmesi gerektiğini ifade eden Akpolat, "Beşiktaş ve Yenişehir Belediyesinin çok ortak noktası var. Beşiktaş nasıl İstanbul'un merkezi ise Yenişehir de Mersin'in merkezi ilçesi. Özellikle okul öncesi eğitimde bana göre bir devlet politikası haline getirilecek bir sistemi Yenişehir'de kurumuşlar. Tebrik ediyorum başkanımı. Bunu biz de gittiğimiz her yerde Yenişehir'in eğitim modelini dilimiz döndüğünce anlatacağız ve bunun bir Türkiye modeli haline gelmesini sağlamaya çalışacağız." diye konuştu.

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat konuşmaların ardından iş birliği protokolünü imzaladı.

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