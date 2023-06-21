Mersin Yenişehir Belediyesi kurbanlık satış alanını inceledi

Mersin Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Deniz Mahallesi'nde hazırlanan kurbanlık satış alanında incelemelerde bulundu. Başkan Özyiğit, kurbanlık satış alanının alıcı ve satıcılar için sağlıklı ve konforlu şekilde hazırlandığını söyledi. Yenişehir Belediyesi, kurban satış alanı olarak belirlediği 10 bin metrekarelik arazide 91 esnafın kurban satışı yapacağı mobil tuvalet ve duş ünitesi de kuran Yenişehir Belediyesi, mobil kesim de yapılabilecek alanın temizliği için ekipleriyle yoğun bir çalışma yürütüyor.

Mersin Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Deniz Mahallesi'nde hazırlanan kurbanlık satış alanında incelemelerde bulundu. Başkan Özyiğit, kurbanlık satış alanının alıcı ve satıcılar için sağlıklı ve konforlu şekilde hazırlandığını söyledi.

Kurban Bayramı için hazırlıklarını sürdüren Yenişehir Belediyesi, Deniz Mahallesi 26. Cadde batısındaki 10 bin metrekarelik araziyi kurban satış alanı olarak belirledi. Alanda, her birine 100 metrekarelik yer tahsis edilen 91 esnaf kurban satışı yapacak. Alandaki kurban satıcıları için mobil tuvalet ve duş ünitesi de kuran Yenişehir Belediyesi, mobil kesim de yapılabilecek alanın temizliği için ekipleriyle yoğun bir çalışma yürütüyor.

Vatandaşların kurban ibadetini sağlıklı koşullarda yerine getirebilmeleri amacıyla gerekli hazırlıkları yaptıklarına dikkat çeken Başkan Özyiğit, kurbanlık satış alanını gezerek incelemelerde bulundu, satıcılarla ve vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Özyiğit, şunları söyledi:

"Kurban Bayramı yaklaşıyor. Hemşerilerimizin ibadetlerini en iyi koşullarda yapabilmeleri için Yenişehir Belediyesi olarak gerekli hazırlıklarımızı yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Temizlik, Zabıta ve Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimizle her yerdeyiz. Hemşerilerimin bayramını şimdiden kutluyor, aileleriyle mutlu ve huzurlu bir bayram geçirmelerini diliyorum."

KURBANLIK KESİM ALANLARI BELİRLENDİ

Yenişehir Belediyesi, ilçedeki kurban kesim yerlerini de belirledi. Vatandaşlar, Deniz Mahallesi'nde kurulan alanda hem kurbanlık satın alabilecek hem de kesimini yaptırabilecek. Akkent Mahallesi semt pazarında, Eğriçam Mahallesi semt pazarında, Aydınlıkevler Mahallesi semt pazarında, Çiftlikköy Mahallesi semt pazarında, Hürriyet Mahallesi dere boyu semt pazarında, Yenişehir Belediyesi ana hizmet binası otoparkında ve Emirler Mahallesi'nde de kurban kesimi sağlıklı koşullarda yapılabilecek. Belirlenen yerlerin dışında park, yol ve kaldırım gibi alanlarda kurban kesimi yapanlara ise bin 295 TL idari para cezası uygulanacak.