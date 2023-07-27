Mersin Yenişehir Belediyesi, Hataylı depremzede kadınlara destek verdi

Mersin Yenişehir Belediyesi'nin düzenlediği etkinlikte stant açan Hataylı depremzede kadınlar, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit'i ziyaret ederek teşekkür etti.

Mersin Yenişehir Belediyesi'nin geçen ay düzenlediği etkinlikte stant açarak el emeği ürünlerini bir hafta boyunca satışa sunan Hataylı depremzede kadınlar, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit'i ziyaret ederek, desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Mersin Yenişehir Belediyesi, deprem felaketinden sonra Mersin'e gelen depremzede yurttaşlara desteğini sürdürüyor. Geçici barınma merkezlerinde depremzedelere ev sahipliği yapan Yenişehir Belediyesi, geçen ay depremzede kadınlar için dayanışma etkinliği düzenlemişti. Düzenlenen etkinlikte Hataylı yurttaşlar, Hatay'ın yöresel lezzetleri, hediyelik eşyalar, el emeği takı ve tasarım ürünlerini kurulan stantlarda satışa sunmuştu. Hataylı depremzede kadınlar Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit'i ziyaret ederek, desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Ziyarette konuşan Başkan Özyiğit, "Mersinli hemşehrilerime dayanışma etkinliğimize gösterdikleri yoğun ilgi ve duyarlılıklarından dolayı teşekkür ediyorum. Hep birlikte yaraları sarmak için ilk günden bu yana büyük bir mücadele içerisindeyiz. Kalbimiz ve tüm desteğimizle depremzede kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.