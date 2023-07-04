Mersin Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Eğriçam Mahallesi'ni ziyaret etti

Mersin Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Eğriçam Mahallesi'ni ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Özyiğit, esnaf ve vatandaşların taleplerini dinledi, hayata geçirdikleri projelerle ilgili bilgilendirmede bulundu.

Mersin Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Eğriçam Mahallesi'ni ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Başkan Özyiğit, hem kırsal hem de merkezdeki mahallelere ziyaretlerini sürdürüyor. Son olarak Eğriçam Mahallesi'ni gezerek incelemelerde bulunan Başkan Özyiğit, esnaf ve vatandaşların taleplerini dinledi, hayata geçirdikleri projelerle ilgili bilgilendirmede bulundu.

Eğriçam Mahalle Muhtarı İbrahim Ünel ile mahalleyi gezen Özyiğit, şunları söyledi:

"Yenişehir Belediyesi olarak, projelerimizi hayata geçirirken vatandaşlarımızı da sürece dahil ediyoruz. Her bir fikir, öneri ve talep bizim için çok değerlidir ve yol göstericidir. Bu kapsamda mahalle mahalle, sokak sokak geziyoruz. Bugün Eğriçam Mahalle'mizdeydik. Mahallemizin altyapısı, yol düzenlemeleri, park ve yeşil alanları ile daha sağlıklı bir çevre konularında vatandaşlarımızla görüştük. Sıcak karşılamaları ve memnuniyetleri bizleri çok mutlu etti."