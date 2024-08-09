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Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın açılışı yarın yapılacak

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MERSİN Yarın açılışı yapılacak olan Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın aktuel görüntüleri.

MERSİN Yarın açılışı yapılacak olan Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın aktuel görüntüleri

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Çukurova Havacılık Güncel Haberler

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