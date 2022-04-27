Mersin ve Şırnak'ta kaçakçılık operasyonunda 12 zanlı yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mersin ve Şırnak'ta kaçakçılık operasyonunda 12 zanlı yakalandı

AA - Sezgin Pancar - Güncel
 - Güncelleme:
Mersin ve Şırnak'ta kaçakçılık operasyonunda 12 zanlı yakalandı

Mersin ve Şırnak'ta, gümrük kaçağı ürün sattıkları iddiasıyla 12 kişi gözaltına alındı.

MERSİN (AA) - Mersin ve Şırnak'ta, gümrük kaçağı ürün sattıkları iddiasıyla 12 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesince, gümrük kaçağı ürün ticareti yaptığı ileri sürülen zanlılara yönelik çalışma başlatıldı.

Kent merkezi ile Şırnak'ta belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, 12 zanlı yakalandı.

Zanlıların evleri, iş yerleri ve araçlarında kaçak 226 telefon, 2 bin 878 paket sigara, 121,8 kilogram nargile tütünü, 18,4 kilogram çay, 10 bin 800 makaron (filtreli sigara kağıdı), pompalı tüfek ve fişek ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Sezgin Pancar - Güncel

Kaçakçılık, Sigara, Mersin, Şırnak, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title