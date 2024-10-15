Üye Girişi
Haberler

Mersin ve Şırnak'ta Kaçakçılık Operasyonu: 16 Gözaltı

Mersin ve Şırnak'ta Kaçakçılık Operasyonu: 16 Gözaltı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Doğu ve Güneydoğu sınır illerinden gümrük kaçağı ürünler getirilen operasyonda, Mersin ve Şırnak'ta 16 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, çok miktarda kaçak sigara, alkol ve elektronik sigara ele geçirildi.

MERSİN ve Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Doğu ve Güneydoğu sınır illerinden Tarsus ilçesine gümrük kaçağı sigara, makaron, elektronik sigara ve alkol getirerek haksız kazanç elden şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Kimliği tespit edilen 16 şüphelinin yakalanması için Mersin merkez, Tarsus ve Şırnak'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 16 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde ve araçlarında gerçekleştirilen aramalarda, 3 bin paket gümrük kaçağı sigara, 156 bin adet doldurulmuş ve boş makaron, 150 litre alkol, 31 elektronik sigara, 88 adet alkol kiti ile kurusıkı tabancalar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kaçakçılık Operasyon Güvenlik 3-sayfa Ekonomi Güncel Şırnak Mersin Hukuk

MHP lideri Bahçeli: Teröristbaşı örgütü tasfiye etsin, terörün bittiğini ilan etsin

Bahçeli, teröristbaşı Öcalan'a böyle seslendi: Terörün bittiğini ilan etsin

 Şimşek kartlardan 750 TL kesinti öngören yasa teklifinde geri adım için ilk işareti verdi

Çığ gibi büyüyen tepkiler sonrası geri adım için ilk sinyali verdi

 Bahçeli'den TBMM Başkanı Kurtulmuş'a zehir zemberek sözler

Numan Kurtulmuş'u topa tuttu
'Karımın fotoğrafını neden paylaştın' kavgası! Tek yumrukla komalık etti

"Karımın fotoğrafını neden paylaştın" kavgası! Tek yumrukla komalık etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Victoria's Secret Fashion Show ne zaman, saat kaçta ve nerede? Victoria's Secret 2024 nereden izlenir? Victoria's Secret Fashion Show mankenleri 2024! Defilede hangi mankenleri yürüyecek? DHBT sınavı ne zaman açıklanacak? 2024 DHBT sınavı açıklandı mı? Sorgulama ekranı! 28 Ekim Pazartesi okullar ve üniversiteler yarım gün mü, ders işlenecek mi? 29 Ekim Salı günü okul var mı? Esra Erol neden tehdit edildi? Kuyruklu yıldız ne zaman geçecek? Kuyruklu yıldız Türkiye'den görülecek mi? Az önce deprem mi oldu? 15 Ekim en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Kredi kartı vergisi nedir? Kredi kartı vergisi yasalaştı mı, ne zaman yürürlüğe girecek? Baba Vanga'dan 2025 yılı kehaneti! Baba Vanga 2025 yılı için ne dedi? Kredi kartı 750 TL neden kesiliyor, ne zaman kesilecek? Bakan Şimşek'ten açıklama geldi! Esra Erol'un kocası kimdir? Esra Erol'un eşi Ali Özbir kaç yaşında, ne iş yapıyor?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.