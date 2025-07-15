Mersin ve Osmaniye'de 15 Temmuz şehitleri mezarları başında anıldı

Mersin ve Osmaniye'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitlerin mezarlarına karanfil bırakıldı, dua edildi.

Mersin'de şehit yakınları, Toroslar ilçesi Asri Mezarlığı'ndaki şehitliğe ziyarette bulundu.

Türk bayraklarıyla donatılan kabirlerin bakımını yapan aileler, Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

Vali Atilla Toros, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ali Tuna Baysal, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hamit Mert Avcı, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Albay Oğuz Bavbek, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk ile İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy da şehit aileleriyle görüştü, mezarlara karanfil bıraktı.

Osmaniye

Osmaniye'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Garnizon Şehitliği'nde tören düzenlendi.

Törene şehit aileleri, Vali Erdinç Yılmaz, AK Parti Osmaniye Milletvekili Seydi Gülsoy, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ahmet Burak Yürüten ve Belediye Başkanı İbrahim Çenet katıldı.

Saygı duruşu ve atışı yapılan programda İstiklal Marşı okundu, şehitler dualarla yad edildi.

Katılımcılar daha sonra şehitlerin mezarlarına karanfil koydu.