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Mersin ve İstanbul'da Kaçak Eşya Operasyonu: 521 Milyon Lira Değerinde Eşya Ele Geçirildi

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TİCARET Bakanlığı, Mersin ve İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda yasa dışı yollarla yurda sokulmaya çalışılan 521 milyon 100 bin lira değerinde kaçak eşyanın ele geçirildiğini açıkladı. Operasyonlarda, cep telefonundan kol saatine, güneş gözlüğünden oyun konsol cihazına kadar çeşitli markalara ait kaçak eşyalar ve 230 bin paket yabancı bandrollü kaçak sigara bulundu.

TİCARET Bakanlığı, Mersin ve İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda yasa dışı yollarla yurda sokulmaya çalışılan 521 milyon 100 bin lira değerinde kaçak eşyanın ele geçirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı risk analizi ve istihbari çalışmalar sonucunda bir firmanın, ikiz konteyner yöntemi ile beyan harici kaçak eşya sokmaya çalıştığını belirledi. Yapılan incelemelerde, plastik ham madde olarak beyan edilen konteynerlerde cep telefonundan kol saatine, güneş gözlüğünden oyun konsol cihazına yaklaşık 36 ton 360 kilogram ağırlığında, çeşitli markalara ait, piyasa değeri yaklaşık 505 milyon lirası olan kaçak eşya ele geçirildi.

KOLİLERDE 230 BİN PAKET KAÇAK SİGARA

İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ile İstanbul Deniz Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince Ambarlı Gümrük Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen ortak çalışmada da gümrük müdürlüğüne gelen konteyner risk analizi ve hedefleme çalışmaları kapsamında mercek altına alındı. Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından riskli değerlendirilen konteyner açıldığında, içerisinde bulunan kolilerin demir kaplamalarla sabitlendiği görüldü. Bunun üzerine kolileri açan ekipler, yabancı bandrollü kaçak sigaranın gizlendiğini tespit etti. Yaklaşık piyasa değeri 16 milyon 100 bin lira olarak belirlenen toplam 230 bin paket yabancı bandrollü kaçak sigara ele geçirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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