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Mersin ve Hatay'da Paskalya Ayinleri Düzenlendi

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Mersin ve Hatay'ın İskenderun ilçelerinde gerçekleştirilen Paskalya ayinlerinde vatandaşlar, ilahiler okuyup dua etti. Ayinlerde barış ve kardeşlik mesajları verildi.

Mersin ile Hatay'ın İskenderun ilçesinde Paskalya ayinleri düzenlendi.

Akdeniz ilçesindeki Mersin Rum Ortodoks Kilisesi'nde gerçekleştirilen ayini Episkopos Arsenios Dahdal yönetti.

Ayinde ilahiler ve İncil'den bölümler okuyan vatandaşlar, mum yakıp dua etti.

Ayine Mersin Rum Ortodoks Kilisesi Pederi Coşkun Teymur ile çok sayıda kişi katıldı.

Hatay

Hatay İskenderun Mar Circus Rum Ortodoks Kilisesi'nde düzenlenen ayini Antakya Ortodoks Kilisesi Pederi Dimitri Doğum, İskenderun Mar Circus Rum Ortodoks Kilisesi Pederi Dimitri Yıldırım ve Yusuf Nikola Papasoğlu yönetti.

Papasoğlu, yaptığı konuşmada barış ve kardeşlik mesajı verdi.

Kilisenin ışıklarla süslendiği ayinde vatandaşlar mum yaktı, ilahiler söyledi.

Duaların edildiği ayinde Paskalya'ya özgü yumurta tokuşturuldu.

Kaynak: AA / Güncel

İskenderun Paskalya Mersin Hatay Kültür Dünya Güncel Haberler

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