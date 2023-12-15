Mersin ve Gaziantep'te DEAŞ'a fon sağlayan 9 şüpheli gözaltına alındı

Mersin ve Gaziantep'te düzenlenen operasyonda, terör örgütü DEAŞ'a fon sağladıkları öne sürülen 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan baskınlarda 604 bin 445 lira ve çok sayıda materyal ile doküman ele geçirildi.

Mersin ve Gaziantep'te düzenlenen operasyonda, terör örgütü DEAŞ'a fon sağladıkları öne sürülen 9 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ile finans kaynaklarının tespitine yönelik çalışmalar kapsamında, DEAŞ'a fon toplama ve sağlama faaliyeti yürüten 9 şüphelinin kimliği ve 2 şirketin bilgileri tespit edildi.

Çalışmalarda, şüpheliler ve şirket hakkında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporda, yaklaşık 1 milyon 200 bin lira "şüpheli para transferi"nin gerçekleştirildiği saptandı.

Şüphelilerin yakalanması için Mersin ve Gaziantep'teki adreslerine operasyon düzenlendi.

Eş zamanlı baskınlarda 9 şüpheli yakalandı, adreslerde ele geçirilen 604 bin 445 lira ve çok sayıda materyal ile doküman incelemeye alındı.