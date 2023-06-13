Mersin ve Diyarbakır'da tefecilik ve dolandırıcılık operasyonu: 11 gözaltı

Mersin ve Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda tefecilik ve nitelikli dolandırıcılık yaptıkları ileri sürülen 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin yüksek faizle para vererek haksız kazanç sağladıkları ve kendilerini avukat olarak tanıtıp yurt dışında yaşayan vatandaşları dolandırdıkları belirlendi.