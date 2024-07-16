Mersin ve Diyarbakır'da PKK/KCK operasyonu: 5 şüpheli gözaltına alındı

MERSİN ve Diyarbakır'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sonucu 5 şüpheliyi tespit etti. Mersin ve Diyarbakır'da eş zamanlı operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, şüphelileri gözaltına aldı. Operasyon düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda, ele geçirilen çok sayıda materyal ve dokümana incelenmek üzere el konuldu. Şüpheliler, işlemleri için jandarma komutanlığına götürüldü.