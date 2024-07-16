Mersin ve Diyarbakır'da PKK/KCK operasyonu: 5 şüpheli gözaltına alındı

Mersin ve Diyarbakır'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sürdürüldü.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mersin ve Diyarbakır'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan bu kişilerden çok sayıda doküman ele geçirildi.