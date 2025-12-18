Haberler

Mersin merkezli fuhuş operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Mersin ve Bingöl'de yabancı uyruklu kadınları fuhşa zorladıkları iddiasıyla yapılan operasyonda 4 kişi gözaltına alındı, 3'ü tutuklandı. Operasyonda silahlar ve büyük miktarda para ele geçirildi.

Mersin ve Bingöl'de yabancı uyruklu kadınları fuhşa zorladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, yabancı uyruklu kadınları borçlandırarak pasaportlarına el koyup fuhuş yaptırdıkları öne sürülen zanlılara yönelik çalışma başlattı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Mersin ve Bingöl'de düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalandı.

Zanlıların adreslerinde tabanca, şarjör, fişek ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 89 bin 900 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İfadelerine başvurulan iki yabancı uyruklu kadın ise Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne götürüldü.

Kaynak: AA / Serkan Avci - Güncel
