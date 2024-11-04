Mersin ve Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 33 Kilogram Esrar Ele Geçirildi

Mersin'de ve Adana'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 33 kilogram esrar ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla, Mersin ve Adana polislerinin ortak çalışmasında teknik ve fiziki takibe alınan bir kamyonet, Adana sınırlarında durduruldu.

Kamyonette yapılan aramada, plastik boruların altına gizlenmiş iki valizde 24 kilo 500 gram esrar bulundu. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Tarsus ilçesinde düzenlenen operasyonda da 8 kilo 500 gram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.