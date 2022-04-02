MERSİN VATANDAŞLARI SAHURA KADIN DAVULCULAR MANİLERLE KALDIRDI - Haberler

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MERSİN VATANDAŞLARI SAHURA KADIN DAVULCULAR MANİLERLE KALDIRDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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MERSİN'in Erdemli ilçesinde kadın davulcular, vatandaşları sahura ritim ve manileri ile uyandı.

MERSİN'in Erdemli ilçesinde kadın davulcular, vatandaşları sahura ritim ve manileri ile uyandı.

Erdemli Belediyesi'nin başlattığı ve gönüllü kadınlardan kurulan kadın ritim gurubu üyeleri, Ramazan ayına farklı bir renk katmak için harekete geçti. Kadın ritim gurubunun üyeleri Ramazan ayına, Kültür İşleri Müdürlüğü'nce verilen eğitimle hazırlandı. Son hazırlıkları yapan kadın ritim gurubu, Ramazan'ın ilk gününde sokağa çıkıp davul çalarak vatandaşları sahura kaldırdı. Zaman zaman ritim tutum maniler söyleyen kadınlar, vatandaşlardan da destek gördü. Belediye Zabıta Müdürü Esra Özcan da ekibiyle birlikte kadın davulculara eşlik edip güvenliklerini sağladı.

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, belediye olarak farklı etkinliklere imza atmanın gururunu yaşadığını söyledi. Kadın olarak bu projenin bir parçası olmaktan gurur duyduklarını ifade eden kadınlar bu çalışmalardan oldukça memnun. (DHA)

MERSİN VATANDAŞLARI SAHURA KADIN DAVULCULAR MANİLERLE KALDIRDI

MERSİN VATANDAŞLARI SAHURA KADIN DAVULCULAR MANİLERLE KALDIRDI

MERSİN VATANDAŞLARI SAHURA KADIN DAVULCULAR MANİLERLE KALDIRDI

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Erdemli Belediyesi, Güncel, Haberler

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