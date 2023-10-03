Mersin, Van, Şanlıurfa, Mardin ve Aydın'da 12 şüpheli terör örgütü üyesi yakalandı
İçişleri Bakanı Yerlikaya: BTÖ'ye yönelik tüm Türkiye'de başlatılan 'kahramanlar' operasyonları kapsamında; Mersin, Van, Şanlıurfa, Mardin ve Aydın'da 12 şüpheli terör örgütü üyesi yakalandı.
İçişleri Bakanı Yerlikaya: BTÖ'ye yönelik tüm Türkiye'de başlatılan 'kahramanlar' operasyonları kapsamında; Mersin, Van, Şanlıurfa, Mardin ve Aydın'da 12 şüpheli terör örgütü üyesi yakalandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel