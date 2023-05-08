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Mersin Valisi Pehlivan, yerli otomobil Togg'u makam aracı yaptı

Mersin Valisi Pehlivan, yerli otomobil Togg'u makam aracı yaptı

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Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Türkiye'nin yerli otomobili Togg'u makam aracı olarak kullanmaya başladı.

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Türkiye'nin yerli otomobili Togg'u makam aracı olarak kullanmaya başladı.

Valiliğin açıklamasına göre Pehlivan, Türkiye'nin otomobili Togg'u makam aracı yaptı.

Pehlivan, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "Yılların özlemi, insanımızın emeği, alınteri... Milletçe gurur kaynağımız, yerli ve milli markamız Togg, hayırlı uğurlu olsun." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Sezgin Pancar - Güncel

Ali Hamza Pehlivan Mersin Valiliği Türkiye TOGG Güncel Haberler

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