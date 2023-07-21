Mersin Valisi Pehlivan, Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliğini ziyaret etti

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği AŞ'ye (MIP) ziyarette bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Pehlivan beraberindekilerle MIP Genel Müdürü Ajay Kumar Singh'i ziyaret etti.

Ziyarette, ticari faaliyetlere yönelik çeşitli konularda değerlendirme ve bilgi alışverişinde bulunuldu.