Mersin Valisi Pehlivan kentteki ilk ziyaretini şehit ailesine yaptı - Haberler

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, göreve başladığı kentte ilk olarak şehit ailesini ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Şırnak Valiliğinden Mersin Valiliğine atanan Pehlivan, şehit Jandarma Kıdemli Üstçavuş Mustafa Kömürcü'nün Akdeniz ilçesinde yaşayan ailesine ziyarette bulundu.

Eşi Yıldız Pehlivan, Akdeniz Kaymakamı Muhittin Pamuk, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Veysel Topkaya'nın eşlik ettiği Vali Pehlivan, şehidin eşi Serap Kömürcü ve çocuklarıyla sohbet etti.

Pehlivan, şehit ailelerinin yanında olmaya devam edeceklerini belirterek, "Mersin'deki ilk günümde şehit ailelerimizin duasını alarak göreve başlamak büyük bir onur. Aziz şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum. Devlet ve millet olarak bugüne kadar olduğu gibi her daim sizlerin yanında ve yakınında olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Ziyarette Pehlivan, Kömürcü'ye Türk bayrağı takdim etti.