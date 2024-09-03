Vali Pehlivan, Yeni İl Gençlik ve Spor Müdürü Göksun Öz'ü Kabul Etti

Vali Ali Hamza Pehlivan, İl Gençlik ve Spor Müdürlüğüne atanan Göksun Öz'ü kabul etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Pehlivan, Öz ile makamında görüştü.

Vali Pehlivan, Öz'e görevinde başarılar diledi.