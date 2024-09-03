Vali Pehlivan, Yeni İl Gençlik ve Spor Müdürü Göksun Öz'ü Kabul Etti
Vali Ali Hamza Pehlivan, İl Gençlik ve Spor Müdürlüğüne atanan Göksun Öz'ü makamında kabul etti. Görüşme sırasında, Vali Pehlivan Öz'e yeni görevinde başarılar diledi. Bu kabul, yerel yönetimin gençlik ve spor alanında yeni atamalarla ilerleme kaydettiğini gösteriyor.
Vali Ali Hamza Pehlivan, İl Gençlik ve Spor Müdürlüğüne atanan Göksun Öz'ü kabul etti.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Pehlivan, Öz ile makamında görüştü.
Vali Pehlivan, Öz'e görevinde başarılar diledi.