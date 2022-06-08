Mersin Valisi Pehlivan, AA Adana Bölge Müdürü Firik'i kabul etti - Haberler

Mersin Valisi Pehlivan, AA Adana Bölge Müdürü Firik'i kabul etti Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Anadolu Ajansı (AA) Adana Bölge Müdürü Mehmet Kemal Firik'i makamında kabul etti. Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Anadolu Ajansı (AA) Adana Bölge Müdürü Mehmet Kemal Firik'i makamında kabul etti. Vali Pehlivan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, AA çalışanlarına başarılar diledi. Firik de Pehlivan'a AA'nın faaliyetleri hakkında bilgi verdi. AA / Sezgin Pancar - Güncel Ali Hamza Pehlivan Mersin Adana Firik Güncel Haberler

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