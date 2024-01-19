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Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Yılın Kareleri oylamasına katıldı

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Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Pehlivan, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, 5 kategoride oylamaya sunulan 147 fotoğrafa ilişkin bilgi aldı ve seçimlerini yaptı.

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Pehlivan, makamında, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, 5 kategoride oylamaya sunulan 147 fotoğrafa ilişkin AA Adana Bölge Müdürü İbrahim Erikan'dan bilgi aldı.

Fotoğrafları inceleyen Pehlivan, "Çevre-Yaşam" kategorisinde İsa Terli'nin "Boğazın şahitliği", "Haber"de Mustafa Ünal Uysal'ın "Dağcılar görev başında", "Spor"da ise Eren Bozkurt'un "Olimpik burgu" karesini seçti.

Pehlivan, bu yıla özel eklenen "Deprem: Umut" kategorisinde Aytuğ Can Sencar'ın "Depremin umudu", "Gazze: Kanıt"ta ise Ashraf Amra'nın "Yanımda ol anne" başlıklı fotoğrafını oyladı.

Vali Pehlivan, Anadolu Ajansı tarafından bu yıl da birbirinden güzel ve anlamlı fotoğrafların ortaya konulduğunu söyledi.

Fotoğrafları seçmekte güçlük çektiğini belirten Pehlivan, şöyle devam etti:

"Hepsi 2023'e ait kareler. Öyle güzel yakalamışlar ki, fotoğrafa baktığınızda o olayla ilgili yaşananlar bir anda kafanızda canlanıyor. Fotoğraf sizi aslında içine alıyor, kuşatıyor. Hele ki 2023'te ülke olarak büyük depremler, afeti yaşadık. Başta arama kurtarma çalışmaları olmak üzere büyük bir dayanışma örneği ortaya konuldu. Gazeteciler orada önemli görevler üstlendi. Bu kategoriyi de Anadolu Ajansı muhabirlerimiz, özellikle akut dönemi olmak üzere süreci etkileyici şekilde özetlemiş. Gazze'de yaşananları da arkadaşlarımız risk alarak, aralarında hatta hayatını kaybedenler de oldu, orayı da çok etkileyici bir şekilde ölümsüzleştirmişler aslında. Bir belge ve delil niteliği taşıyor."

Pehlivan, AA çalışanlarını tebrik ederek, "Anadolu Ajansı bu sene 104. yaşına basan, gerçekten ülkemizde ve dünyanın her tarafında hizmet eden, kendi alanında önemli haberlere objektif şekilde, basın ve evrensel ilkeler doğrultusunda imza atan bir kuruluş. Hepsi görevlerini özveriyle yapıyor. Görevinin başında hayatını kaybedenler de oldu. Onları da rahmetle yad ediyorum. Görevi başında olanlara bundan sonraki çalışmalarında başarılar diliyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

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