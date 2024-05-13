Üye Girişi
Haberler

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, şehit anneleri ve depremzedelerle bir araya geldi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Şehit Polis Memuru Sedat Gezer'in annesi Nafiye Gezer'i ziyaret ederek Türk bayrağı hediye etti. Sonrasında ise depremde eşini kaybeden Medine Sarı ile görüştü. Ziyaretlere Toroslar Kaymakamı Mehmet Soğukpınar ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Naci Yılmaz da katıldı.

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, şehit anneleri ve depremzedelerle bir araya geldi.

Valiliğin açıklamasına göre, Pehlivan ve eşi Yıldız Pehlivan, Şehit Polis Memuru Sedat Gezer'in annesi Nafiye Gezer'i Toroslar ilçesi Selçuklar Mahallesi'ndeki evinde ziyaret etti.

Gezer'in Anneler Günü'nü kutlayan Pehlivan, Türk bayrağı hediye etti.

Pehlivan, sonrasında 6 Şubat 2023'teki depremde eşini kaybeden ve 5 çocuğuyla Toroslar ilçesinde yaşayan Medine Sarı'yla görüştü.

Ziyaretlerde, Toroslar Kaymakamı Mehmet Soğukpınar ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Naci Yılmaz da yer aldı.

Kaynak: AA / Güncel

Ali Hamza Pehlivan Mehmet Soğukpınar Toroslar Acil Durum Politika Güncel Haberler

Kamuda tasarruf paketi açıklandı! Personel servisi uygulaması sona eriyor

Kamuda tasarruf paketi açıklandı! Personel servisi uygulaması sona eriyor

 İlkokulda başladı, lisede devam etti! İstanbul'da 15 kişi, talihsiz kız çocuğuna şantajla tecavüz etti

İlkokulda başladı, lisede devam etti! İstanbul'da 15 kişi, talihsiz kız çocuğuna şantajla tecavüz etti

 Restoranda suyun fiyatını gören yaşlı adam cinnet getirdi

Restoranda suyun fiyatını gören yaşlı adam cinnet getirdi

 Özel'in Arapça tabela çıkışına Şahan Gökbakar'dan tepki: Bu ülkeye yapılmış en büyük haksızlık

Özel'in Arapça tabela çıkışına Şahan Gökbakar'dan tepki: Bu ülkeye yapılmış en büyük haksızlık
title