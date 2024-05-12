Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Akdeniz ilçesinde esnafla buluştu
Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Akdeniz ilçesinde esnafla bir araya gelerek iş yerlerini gezdi ve vatandaşlarla görüştü. Ziyarette Akdeniz Kaymakamı Zeyit Şener de hazır bulundu.
Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Akdeniz ilçesinde esnafla bir araya geldi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre Pehlivan, Camişerif Mahallesi Uray Caddesi'ndeki iş yerlerini gezdi.
Esnafa bereketli kazanç dileyen Pehlivan, vatandaşlarla görüştü.
Pehlivan'a ziyaretinde Akdeniz Kaymakamı Zeyit Şener eşlik etti.