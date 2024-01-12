Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar, Yılın Kareleri oylamasında tercih yaptı

Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasında tercih yaptı.

Rektör Yaşar, makamında, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği 5 kategoride oylamaya sunulan 147 fotoğrafı inceledi.

"Haber" kategorisinde Mustafa Ünal Uysal'ın "Dağcılar görev başında", "Çevre-Yaşam"da Alper Tüydeş'in "Kimler gelmiş?" adlı fotoğrafına oy veren Yaşar, "Spor"da ise Özgün Tiran'ın "Pehlivan adayları" başlıklı karesini oyladı.

Yaşar, bu yıla özel eklenen "Deprem: Umut" kategorisinde Aydın Arik'in "Ha gayret", "Gazze: Kanıt" kategorisinde de Ashraf Amra'nın "İsyan" adlı eserini seçti.

Oylamada emeği geçenleri tebrik eden Prof. Dr. Yaşar, "Her birinin arkasında emek, zaman harcanmış. Biz de kendimize göre en güzelini oyladık. Yarışmada yer alanları tebrik ediyorum. Her kategoride gerçekten güzel eserler var." dedi.