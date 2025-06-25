Mersin Üniversitesi İletişim Fakültesi Mezuniyet Töreni Düzenlendi

Mersin Üniversitesi (MEÜ) İletişim Fakültesinde eğitimlerini tamamlayan 67 öğrenci için mezuniyet töreni düzenlendi.

Çiftlikköy Yerleşkesi'ndeki Prof. Dr. Uğur Oral Kültür Merkezi'nde yapılan tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programda öğrencilerin anılarının yer aldığı video gösterildi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet İsmail Yağcı, törende iletişimin çok önemli alan olduğunu söyledi.

Bu çağda doğru bilgiye ulaşmanın önem arz ettiğine dikkati çeken Yağcı, yeni mezunlara çok önemli sorumluluk düştüğünü kaydetti.

Mezun öğrencileri tebrik eden Yağcı, "Üniversiteyi üniversite yapan mezunların başarısıdır. Mezunlar, hayatta ne kadar başarılı olursa mezunu oldukları üniversiteye değer katarlar. Onun için öğrencilerimizin başarılı olmasını istiyoruz." dedi.

İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aslıhan Ardıç Çobaner de öğrencileri mezun etmenin onurunu yaşadıklarını kaydetti.

Öğrencilere tavsiyelerde bulunan Çobaner, "Bilginiz, duruşunuz ve değerlerinizle hem mesleğinizi hem de toplumu dönüştürecek potansiyele sahipsiniz. Yolunuzda kararlılıkla ilerlerken Mersin Üniversitesinin bir ferdi olarak bu kimliği her zaman onurla taşıyacağınıza yürekten inanıyorum." diye konuştu.

Müzik dinletisinin sunulduğu törende, fakültede dönem birincisi olan 56 yaşındaki Musavver Alageyik ile ikinci olan 46 yaşındaki Ceyhan Amat Atınç'a plaketleri verildi.

Daha sonra Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Adana Bölge Müdürü Mustafa Yalınız ve akademisyenler tarafından Gazetecilik ile Radyo, Televizyon ve Sinema bölümlerinden mezun olan öğrencilere temsili diplomaları verildi.

Program, mezunların havaya kep fırlatmasıyla sona erdi.