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Mersin Üniversitelerinde Teröre Karşı Bilgilendirme Stantları Kuruldu

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Mersin'de polis ekipleri, üniversitelerin kampüslerinde teröre karşı bilgilendirme stantları kurdu. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 'El Ele Güvenli Geleceğe 2023 Projesi' kapsamında, kentteki üniversitelerin kampüslerinde öğrencilere yönelik bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi. Stantları ziyaret eden öğrencileri teröre karşı bilgilendiren ekipler, broşür dağıttı.

Mersin'de polis ekipleri, üniversitelerin kampüslerinde teröre karşı bilgilendirme stantları kurdu.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, "El Ele Güvenli Geleceğe 2023 Projesi" kapsamında, kentteki üniversitelerin kampüslerinde öğrencilere yönelik bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi.

Stantları ziyaret eden öğrencileri teröre karşı bilgilendiren ekipler, broşür dağıttı.

Kaynak: AA / Güncel

Terörle Mücadele Şubesi Emniyet Müdürlüğü Mersin Güvenlik Politika Güncel Haberler

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