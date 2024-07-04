Üye Girişi
Haberler

Mersin, UNESCO Yolunda Programı'nı Tanıttı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'de, Türkiye'nin İnci ve Öncü Şehri Mersin UNESCO Yolunda Programı'nın tanıtım toplantısı düzenlendi. Mersin'in tarihi yapıları ve doğal güzellikleriyle ön plana çıktığı vurgulandı. Mersin'in tarihi değerlerini daha fazla insana ulaştırmak için çalışmalar gerçekleştirileceği belirtildi.

Mersin'de, " Türkiye'nin İnci ve Öncü Şehri Mersin UNESCO Yolunda Programı"nın tanıtım toplantısı düzenlendi.

Valilik öncülüğünde Mersin Arkeoloji Müzesi'nde düzenlenen toplantı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Toplantıda, Mersin'in tanıtımının yapıldığı video katılımcılar tarafından izlendi.

Vali Ali Hamza Pehlivan, programda, Mersin'in tarihi yapılarıyla ve doğal güzellikleriyle ön plana çıktığını söyledi.

Kentte St. Paul Kuyusu ve çevresi, Korykos Antik Kenti, Alahan Manastırı ve Mamure Kalesi'nin UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer aldığına değinen Pehlivan, UNESCO'nun kültür ve turizm bağlamında önemli olduğunu kaydetti.

Pehlivan, turizm konusunda kentte ciddi çalışmalar yaptıklarını aktararak, şöyle devam etti:

"Amacımız, önce kendi içimizde farkındalık oluşturmak ve devamında da geçici listede olan varlıklarımızın, miraslarımızın kalıcı listeye dahil olmasını sağlamak. Bunu yaparken sırada bekleyen Uzuncaburç, Kanlıdivane, Anemurium Antik Kenti var. Bunların hemen arkasından bilimsel çalışmalar yaparak devamlılığını getirmek."

Mersin'in tarihi değerlerini daha fazla insana ulaştırmak için çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirten Pehlivan, çalışmalarla kente gelecek turist sayısında artışın olacağını kaydetti.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Hakan Doğanay da Mersin'in sahip olduğu arkeolojik yerlerin dikkati çekici olduğunu ifade etti.

Kentin önemli konumda bulunduğunu dile getiren Doğanay, "Yeni eserlerle UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi için hazırlıklarımız başlamıştır. Bu kapsamda kentimizin çok değerli varlıkları olan Uzuncaburç, Kanlıdivane, Anemurium Antik Kenti'nin ilk etapta bu listede yer almasını istiyoruz." diye konuştu.

Doğanay, kültür ve turizm alanında valilik öncülüğünde yapılan çalışmaların son derece önemli olduğunu vurguladı.

Programda, Mersin'in kültürel eserleri, antik kentleri ve Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanan "Dünya Mirası Olma Yolunda Mersin" dergisinin tanıtımı yapıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Türkiye Unesco Mersin Kültür Turizm Güncel Haberler

'Bozkurt' soruşturması fitili ateşledi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Berlin çıkarması

"Bozkurt" soruşturması fitili ateşledi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Berlin çıkarması

 Üsküdar Belediyesi'nde neler oluyor? Milyonluk arsaları ve daireleri satışa çıkardılar

Üsküdar Belediyesi'nde neler oluyor? Milyonluk arsaları ve daireleri satışa çıkardılar

 Cristiano Ronaldo'dan Merih Demiral'a telefon

Cristiano Ronaldo'dan Merih Demiral'a telefon

Bakmadan Geçme

Bülent Ersoy kimdir? Bülent Ersoy hayatı ve biyografisi! Bülent Ersoy kaç yaşında, nereli? 4-5 Temmuz hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? Seray Sever kimdir? Seray Sever hayatı ve biyografisi! Seray Sever kaç yaşında, nereli? MasterChef CANLI izle! 2024 TV8 MasterChef yeni bölüm HD Canlı izleme linki var mı? Eski Köye Yeni Adet filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Eski Köye Yeni Adet filmi ne zaman, nerede çekildi? Adana ASKİ su kesintisi: Adana'da sular ne zaman gelecek? 4-5 Temmuz 2024 Adana su kesintisi listesi! KÖFN grubu dağılıyor mu? Grup üyelerini birbirlerini neden sildi, ne oldu? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 4-5 Temmuz 2024 Konya su kesintisi listesi! Yol Arkadaşım filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Yol Arkadaşım filmi ne zaman, nerede çekildi? GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞININ 2024 KYK YURT BAŞVURU TARİHİ | KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak ? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 4 Temmuz Perşembe İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 4-5 Temmuz 2024 Bursa su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 4-5 Temmuz 2024 İzmir su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 4-5 Temmuz 2024 Antalya su kesintisi listesi! İŞSİZLİK MAAŞI NASIL ALINIR? İşsizlik maaşını kimler alabilir? İşsizlik maaşı başvuru nasıl yapılır?
Polis şefinden davanın seyrini değiştirecek itiraf: Tolgahan Demirbaş'ı Olcay Kılavuz'un evinde gözaltına aldık

Polis şefinden davanın seyrini değiştirecek itiraf: Tolgahan Demirbaş'ı Olcay Kılavuz'un evinde gözaltına aldık
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title