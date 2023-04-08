Mersin Uluslararası Limanı'nda 97 kilo 500 gram kokain ele geçirildi

Mersin Uluslararası Limanı'nda, muz yüklü konteynerde 97 kilo 500 gram kokain ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan ortak çalışmayla, Ekvator'daki Guayaquil Limanı'ndan gemiyle Mersin Uluslararası Limanı'na getirilen muz yüklü bir konteynerde uyuşturucu bulunduğu belirlendi.

Ekipler, limandaki konteynerde narkotik köpeği "Miror"u kullanarak arama yaptı.

Aramalarda, konteynerin soğutucu ünitesine gizlenmiş 86 pakette 97 kilo 500 gram kokain bulundu.

Polis ekipleri, olayla bağlantılı kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.