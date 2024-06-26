Mersin Toroslar'da Park ve Yeşil Alanlarda Düzenleme Çalışmaları
Mersin'in Toroslar ilçesindeki park ve yeşil alanlarda düzenleme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, çim biçme, bakım, onarım ve yenileme çalışması yapıyor. Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, vatandaşların doğayla iç içe vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla park ve yeşil alanlardaki düzenlemelerin yapıldığını belirtti.
Mersin'in Toroslar ilçesindeki park ve yeşil alanlarda düzenleme çalışmaları gerçekleştiriyor.
Belediyenin açıklamasına göre, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, çim biçme, bakım, onarım ve yenileme çalışması yapıyor.
Ekipler, cadde ve sokaklardaki yol ve kaldırım kenarlarında bulunan yabani otları da biçiyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, park ve yeşil alanlardaki düzenlemelerle vatandaşların doğayla iç içe vakit geçirmelerini sağlamaya çalıştıklarını belirtti.