Mersin Tarsus'ta Zincirleme Trafik Kazası

Mersin Tarsus'ta Zincirleme Trafik Kazası
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Tarsus-Pozantı Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 araç hasar gördü. Kazada yaralanan olmaması sevindirdi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde zincirleme trafik kazasında 5 araçta hasar meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Tarsus- Pozantı Otoyolu'nun Gülek mevkisinde 2 tır ile yolcu otobüsü, kamyonet ve minibüs zincirleme trafik kazasına karıştı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.

Kimsenin yaralanmadığı kazada araçlarda hasar oluştu.

Kaza nedeniyle ulaşımın bir süre kontrollü sağlandığı yol, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA / Ahmet Can Erdogan - Güncel
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