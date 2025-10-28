Mersin Tarsus'ta Traktör Bahçe Çitine Çarptı: Sürücü Yaralandı
Mersin'in Tarsus ilçesinde bir traktör sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda bahçe çitine çarparak yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
V.A. (60) yönetimindeki 33 NR 712 plakalı traktör, Kahraman Gülek Mahallesi Karaağaç mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki tel örgülü bahçe çitine çarptı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.???????
Kaynak: AA / Ahmet Can Erdogan - Güncel