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Mersin Tarsus'ta Trafik Kazası: Sürücü Yaralandı

Mersin Tarsus'ta Trafik Kazası: Sürücü Yaralandı
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Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda Y.Ç. isimli sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu otomobili bariyere çarptı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi, yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobilin bariyere çarpması sonucu sürücü yaralandı.

Y.Ç'nin kullandığı 27 LS 017 plakalı otomobil, Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan yaralı sürücü, ambulansla Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Can Erdogan - Güncel

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