Mersin Tarsus'ta Trafik Kazası: 5 Ölü, 1 Ağır Yaralı

Mersin Tarsus'ta Trafik Kazası: 5 Ölü, 1 Ağır Yaralı
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Mersin'in Tarsus ilçesinde, hafif ticari aracın tıra çarpması sonucu 1'i çocuk 5 kişi hayatını kaybetti, 1 çocuk ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde tıra çarpan hafif ticari araçtaki 1'i çocuk 5 kişi öldü, 1 çocuk ağır yaralandı.

Ankara-Tarsus Otoyolu'nun Damlama mevkisinde sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 27 BTB 95 plakalı hafif ticari araç, önünde seyreden 63 ACP 670 plakalı tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin incelemesinde hafif ticari araçtaki 1'i çocuk 5 kişinin yaşamını yitirdiği, 1 çocuğun ise ağır yaralandığı belirlendi.

Yaralı, ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yolda güvenlik önlemi alan ekiplerin araçlardaki incelemesi sürüyor.

Kaynak: AA / Ahmet Can Erdogan - Güncel
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