Mersin Tarsus'ta Tır Dorsesinde Yangın Çıktı
Tarsus ilçesinde karton yüklü bir tırın dorsesinde meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile çevreye sıçramadan söndürüldü. Yangın sonucu dorsedeki kartonlar hasar gördü.
S.D'nin kullandığı 63 AFB 908 plakalı tırın dorsesi, Çamalan mevkisinde seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.
Aracı yol kenarında durduran sürücünün ihbarı üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın, çevredeki ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.
Yangın nedeniyle dorsedeki kartonlarda hasar oluştu.
