Haberler

Mersin Tarsus'ta Tır Dorsesinde Yangın Çıktı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarsus ilçesinde karton yüklü bir tırın dorsesinde meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile çevreye sıçramadan söndürüldü. Yangın sonucu dorsedeki kartonlar hasar gördü.

Mersin'in Tarsus ilçesinde karton yüklü tırın dorsesinde çıkan yangın söndürüldü.

S.D'nin kullandığı 63 AFB 908 plakalı tırın dorsesi, Çamalan mevkisinde seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Aracı yol kenarında durduran sürücünün ihbarı üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın, çevredeki ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Yangın nedeniyle dorsedeki kartonlarda hasar oluştu.

Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal - Güncel
KKTC'de liselerde başörtüsünü serbest bırakan tüzüğü Anayasa Mahkemesi iptal etti

KKTC'de büyük tartışma yaratacak "başörtüsü" iptali
Yedikleri yemek bir aileyi paramparça etti: 2 çocuk öldü, anne yoğun bakımda

Yedikleri yemekten sonra hayatları kabusa döndü! Evlatları artık yok
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özgür Özel: İmamoğlu cumhurbaşkanı adayı olamazsa en kuvvetli aday Mansur Yavaş

Özel ilk kez net konuştu: İmamoğlu olmazsa en kuvvetli aday...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.