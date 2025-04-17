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Mersin Tarsus'ta Seyir Halindeki Otomobil Yangında Kullanılamaz Hale Geldi

Mersin Tarsus'ta Seyir Halindeki Otomobil Yangında Kullanılamaz Hale Geldi
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Mersin'in Tarsus ilçesinde seyir halindeki bir otomobil, motor kısmından çıkan yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde seyir halindeki otomobil, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Tarsus'ta otoyol batı gişeleri ile D-400 karayolu arası bağlantı yolu üzeri Altaylılar Mahallesinde meydana geldi. İ.Ş. yönetimindeki otomobil batı gişeleri istikametine ilerlerken henüz belirlenemeyen nedenle motor kısmından yanmaya başladı. Durumu fark eden sürücü aracı durdurdu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü. Araç kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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