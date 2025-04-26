İran'da limanda şiddetli patlama

Komşu ülkede şiddetli patlama! Liman yerle bir oldu
İBB operasyonunun 2. dalgasında para kasaları ve binlerce fişek ele geçirildi

İBB'ye 2. operasyon! Paralar, silah ve binlerce fişek ele geçirildi
Fay haritası güncellendi! İşte Türkiye'de deprem riski en düşük 20 il

Fay haritası güncellendi! İşte Türkiye'de deprem riski en düşük 20 il
Papa'ya son veda! Yüzbinlerin akın ettiği törende Türkiye'den de bir isim var

Dünya liderleri Vatikan'da! Yüzbinler ünlü meydana akın etti

Mersin Tarsus'ta Sağanak ve Fırtına Hayatı Olumsuz Etkiledi

Mersin Tarsus'ta Sağanak ve Fırtına Hayatı Olumsuz Etkiledi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in Tarsus ilçesinde etkili olan sağanak ve fırtına, caddelerde su birikintileri oluşturdu ve ağaçların devrilmesine neden oldu. Trafikte aksamalara yol açan olumsuz hava koşulları nedeniyle iş makineleri devrilen ağaçları ve taşları temizlemek için çalışmalar yaptı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde, sağanak ve fırtına nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu, ağaçlar devrildi.

Sabah saatlerinde etkili olan sağanak ve fırtınaya trafikte yakalanan araç sürücüleri ilerlemekte zorluk yaşadı.

İlçedeki bazı cadde, bulvar ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Dedeler Mahallesi Kilik mevkisinde sağanağın etkisiyle araziden taşınan çamur ve taşlar, iş makineleriyle temizlendi.

Atatürk Gençlik Parkı'nda da bir ağaç devrildi.

Kaynak: AA / Ahmet Can Erdogan - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.