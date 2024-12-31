Mersin Tarsus'ta Sağanak Sebebiyle Yola Düşen Kaya Parçaları Temizlendi
Mersin'in Tarsus ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle yola yuvarlanan kaya parçaları, belediye ekipleri tarafından başarılı bir şekilde kaldırıldı ve yol tekrar trafiğe açıldı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde sağanak nedeniyle yola yuvarlanan kaya parçaları, belediye ekiplerince kaldırıldı.
İlçede etkili olan sağanakta Yalımık Mahallesi'ndeki yamaçtan kopan kaya parçalarının düştüğü yol trafiğe kapandı.
İhbar üzerine Büyükşehir Belediyesi Tarsus Koordinasyon Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.
Ekiplerin iş makinesiyle gerçekleştirdiği temizliğin ardından yol ulaşıma açıldı.
Kaynak: AA / Ahmet Can Erdogan - Güncel