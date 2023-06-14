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Mersin Tarsus'ta Plastik Fabrikasında Yangın Çıktı

Mersin Tarsus'ta Plastik Fabrikasında Yangın Çıktı

Güncel Haberler

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir plastik fabrikasında yangın çıktı. Tüm fabrikayı saran yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ederken, söndürme çalışmaları sırasında yaralanan bir kişinin hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir plastik fabrikasında yangın çıktı. Tüm fabrikayı saran yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ederken, söndürme çalışmaları sırasında yaralanan bir kişinin hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde Gazipaşa Mahallesi yeni hal arkasındaki bir plastik fabrikasının ardiye bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler bir anda tüm fabrikayı sardı. Haber verilmesi üzerine bölgeye Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tarsus Belediyesi itfaiye ekipleri ile İl Emniyet Müdürlüğüne ait Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları (TOMA) sevk edildi. Bölgeye ulaşan itfaiye ve TOMA araçları yangına müdahaleye başladı.

Müdahale sırasında bir kişinin yaralanarak hastaneye sevk edildiği öğrenildi. Yaklaşık 15 ekibin müdahale ettiği yangının söndürülmesi için çalışmalar aralıksız sürüyor. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

İtfaiye Mersin Tarsus Güncel Haberler

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