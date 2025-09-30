Mersin Tarsus'ta Park Halindeki Araçta Bir Kişi Ölü Bulundu
Mersin'in Tarsus ilçesinde park halindeki otomobilde 26 yaşındaki A.G. isimli bir kişi ölü bulundu. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Bağlar Mahallesi 422 Sokak'ta park halindeki otomobilin sürücü koltuğunda bir kişinin hareketsiz olduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
Araçta incelemede bulunan ekipler, kimliğini belirledikleri A.G'nin (26) hayatını kaybettiğini tespit etti.
Cenaze, ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ahmet Can Erdogan - Güncel