Mersin Tarsus'ta Narenciye Paketleme Fabrikasında Yangın
Mersin'in Tarsus ilçesinde bir narenciye paketleme fabrikasının lojmanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz belirlenmedi.
Mersin'in Tarsus ilçesinde narenciye paketleme fabrikasının lojmanında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yunus Emre Mahallesi'ndeki fabrikanın lojman bölümünde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler söndürüldü.
Hasar oluşan lojmanda soğutma çalışması yapıldı.