Üye Girişi
Haberler

Mersin Tarsus'ta Mısır Yüklü Tırda Yangın Çıktı

Mersin Tarsus'ta Mısır Yüklü Tırda Yangın Çıktı
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in Tarsus ilçesinde seyir halindeki mısır yüklü bir tırda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Hasar gören tır, güvenlik şeridine çekildi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde, mısır yüklü tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

B.E. idaresindeki 42 AKA 91 plakalı tır D-750 kara yolu Sağlık Mahallesi'nde seyir halindeyken dorse kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden sürücü tırı güvenlik şeridine çekerek itfaiyeye haber verdi.

Bölgeye yönlendirilen ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle tırın dorse kısmında hasar oluştu.

Kaynak: AA / Ahmet Can Erdogan - Güncel

İtfaiye 3-sayfa Tarsus trafik mersin Güncel Mısır Yaşam Kaza

Öcalan'a 'Gelsin Meclis'te konuşsun' diyen Bahçeli'den yeni mesajlar

Öcalan'a "Gelsin Meclis'te konuşsun" diyen Bahçeli'den yeni mesajlar

 İsrail: Misilleme operasyonunun adı 'Tövbe günleri'

İsrail'in "operasyon" olarak tanımladığı saldırının adı epey ilginç

 Bahçeli'nin 'Öcalan' çıkışına Erdoğan neden sessiz kaldı? Yavaş'ın dikkat çeken bir tespiti var

Cumhurbaşkanı Erdoğan neden sessiz? Yavaş'ın bir tespiti var
Mezarlıkta 3 kadını katleden babanın ilk sözleri: Öfkeliydim, dayanamayıp vurdum

İşte mezarlıkta 3 kadını katleden babanın ilk sözleri
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Manisa elektrik kesintisi! 26-27 Ekim Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 26-27 Ekim Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik, Avcılar elektrik kesintisi ne zaman gelecek? 26-27 Ekim Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek? MasterChef Katmer tarifi! En güzel Katmer tarifi! Katmer tarifi nasıl yapılır? Katmer için malzeme İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 26-27 Ekim Buca, Karabağlar, Bornova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana elektrik kesintisi! 26-27 Ekim Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi ne zaman biter? Bursa elektrik kesintisi! 26-27 Ekim Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Ömer Aksu kimdir? MasterChef Katmerci Ömer Aksu kimdir? Ankara elektrik kesintisi! 26-27 Ekim Çankaya, Keçiören, Yenimahalle elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Erman Toroğlu Ahmet Çakar barıştı mı? Antalya elektrik kesintisi! 26-27 Ekim Kepez, Muratpaşa, Alanya elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.