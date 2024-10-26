Mersin Tarsus'ta Mısır Yüklü Tırda Yangın Çıktı
Mersin'in Tarsus ilçesinde seyir halindeki mısır yüklü bir tırda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Hasar gören tır, güvenlik şeridine çekildi.
Mersin'in Tarsus ilçesinde, mısır yüklü tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
B.E. idaresindeki 42 AKA 91 plakalı tır D-750 kara yolu Sağlık Mahallesi'nde seyir halindeyken dorse kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını fark eden sürücü tırı güvenlik şeridine çekerek itfaiyeye haber verdi.
Bölgeye yönlendirilen ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.
Yangın nedeniyle tırın dorse kısmında hasar oluştu.