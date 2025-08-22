Mersin Tarsus'ta Kazada 1 Kişi Hayatını Kaybetti
Mersin'in Tarsus ilçesinde minibüs ve motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirirken, 2 kişi yaralandı. Kaza, D-400 kara yolunda meydana geldi.
E.Y. (22) yönetimindeki 33 M 5110 plakalı minibüs D-400 kara yolu Musalla kavşağında Duran D. (38) idaresindeki 33 P 6277 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada sürücüler ile motosiklette yolcu olarak bulunan D.D. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Tarsus Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan motosiklet sürücüsü Duran D. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Ahmet Can Erdogan - Güncel