Mersin Tarsus'ta İki Katlı Evde Yangın
Mersin'in Tarsus ilçesindeki Caminur Mahallesi'nde A.H'ye ait iki katlı evin üst katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında evde hasar meydana geldi.
Mersin'in Tarsus ilçesinde çıkan yangında iki katlı evde hasar oluştu.
Caminur Mahallesi'nde A.H'ye ait iki katlı evin üst katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, evde hasar meydana geldi.
Kaynak: AA / Ahmet Can Erdogan - Güncel